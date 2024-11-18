الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ قنا يستقبل 150 مواطنًا لبحث شكواهم وتلبية احتياجاتهم

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

 استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، عددًا من المواطنين بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير المزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية.

 

وقد استقبل نائب محافظ قنا 150 مواطنًا واستمع إلى طلباتهم، التي تنوعت بين طلبات تخص القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، والانتدابات، والتضامن الاجتماعي، والمراكز التكنولوجية، ومجالس المدن، والإسكان. ووجّه بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات وإيجاد الحلول لها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا نائب محافظ قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا

مشروع لمعالجة مياه الصرف يفوز بمبادرة المشروعات الخضراء في قنا

نيابة قنا تطالب بسرعة التحريات فى واقعة مصرع وإصابة شخصين حاولا سرقة برج اتصالات

14 ألف مستفيد من أنشطة "بداية جديدة" بقرية أولاد عمرو في قنا

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

الأقمار الصناعية تظهر كارثة جديدة بإثيوبيا، خبير يكشف تسريبا ضخما في سد السرج

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تقدم روشتة مستوحاة من قصة نبي الله يوسف للحفاظ على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية