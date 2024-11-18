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محافظات

محافظ كفرالشيخ يكشف عن حصيلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

الجولة
الجولة

تفقد اللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز كفرالشيخ، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وفي إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم، فضلًا عن متابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، استمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك الواحد حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، والتي تشمل أيضًا تقديم طلبات تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، والإعلانات، بالإضافة إلى العديد من المعاملات والخدمات الحكومية المتنوعة.

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والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي مركز كفرالشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بالحلول الفورية لها والتواصل معهم ميدانيًا، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

 

  • سرعة فحص طلبات المواطنين

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:
كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي: ‏ لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

 

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مخالفات البناء مواطنين كفر الشيخ

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