إصابة طالبة في انهيار سقف قاعة بجامعة الإسكندرية الأهلية

أصيبت طالبه بـ جامعة الإسكندرية الاهلية، في انهيار السقف الديكوري لإحدى قاعات السكاشن، بكلية الطب، بسبب تسرب مياه الأمطار الناتجة عن نوة المكنسة، والتي أدت إلى تضرر السقف الخرساني وتغلغل المياه إلى السقف الديكوري المصنوع من ألواح الجبسيوم بورد.

و تلقت الطالبة الإسعافات اللازمة في الموقع دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى.

انهيار سقف قاعة بجامعة الإسكندرية الأهلية

وحدث الانهيار أثناء وجود الطلاب في القاعة بكلية الطب، حيث تسبب تسرب المياه في زيادة الضغط على السقف الديكوري الذي انهار فجأة على الحضور، وفور وقوع الحادث، تم إخلاء القاعة حرصًا على سلامة الطلاب والطاقم التدريسي، مع تعليق الدراسة في القاعة مؤقتًا لحين إجراء الإصلاحات اللازمة.

وتأتي الحادثة في ظل تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية بفعل نوة المكنسة، التي أثرت على بعض المنشآت، وأوضحت مصادر أن مياه الأمطار تسربت عبر شقوق في السقف الخرساني، مما أدى إلى تجمع المياه فوق السقف الديكوري المصنوع من الجبسيوم بورد، والذي لم يتحمل الوزن وسقط.

إدارة الجامعة تشكل لجنة لفحص أسباب الانهيار

وأوضحت إدارة الجامعة أنها شكلت لجنة فنية عاجلة للتحقيق في الواقعة، ومعاينة أسباب التسرب والانهيار، مع وضع خطة لإجراء الإصلاحات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما أكدت الإدارة أنها تولي سلامة الطلاب أولوية قصوى وستتخذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الحادث.

يذكر أن الإسكندرية تشهد حاليًّا أجواء نوة المكنسة، المعروفة بتساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والتي تتعامل معها شركة الصرف الصحي بجهود مكثفة لكسح المياه ومنع غرق الشوارع.

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