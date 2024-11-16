وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ يناقشان ملفات قضائية وتنموية وتطوير المحاكم (صور)

ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في المحافظات

وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفرالشيخ تحظى باهتمام كبير فى تطوير عدد من المحاكم ومقرات الشهر العقاري وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.

وأشار وزير العدل إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 ملايين جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، وجارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضى، وتسريع إجراءات التقاضى، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.

توفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة

وأشاد محافظ كفرالشيخ بدور وزارة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة لأهالينا بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى محكمة الرياض الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.