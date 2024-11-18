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محافظات

محافظ البحيرة: تكاتف الأجهزة التنفيذية لمواجهة آثار سقوط الأمطار

الأمطار تضرب البحيرة
الأمطار تضرب البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكاتف كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أثار سقوط الأمطار التي شهدتها بعض مراكز المحافظة اليوم، مؤكدة على الجاهزية التامة والاستجابة السريعة للتعامل مع أي آثار ناجمة عن تساقط الأمطار. 

رفع تجمعات المياه على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية

كما أشارت المحافظ إلى أن جميع الفرق والمعدات انتشرت فورًا في المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار وفق خطة العمل المعدة مسبقًا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الحماية المدنية، لضمان رفع تجمعات المياه على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين بنطاق المحافظة. 

غرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام تعمل على مدار الساعة

ويأتى ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة اليوم الأحد، وقد تستمر لعدة أيام لسقوط الأمطار على المحافظة بشكل متقطع، حيث أشارت الدكتورة جاكلين عازر أن غرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول. 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الأمطار سقوط الأمطار مراكز المحافظة أثار الأجهزة التنفيذية

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