اعترافات صادمة للمتهمين بالاتجار في المخدرات بالبساتين

أدلى عاطلان، باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهما في منطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين، الحشيش، والكوكايين، والأقراص المخدرة.

وذكرا أمام رجال المباحث أنهما كونا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها بين عملائهما، مستخدمين سيارات ملاكي في التنقل.

أضاف المتهمان خلال اعترافاتهما، أن الطبنجة المضبوطة بحوزتهما، تستخدم في الدفاع، خلال ترويج المواد المخدرة، كما اعترفا بحيازة مطحنة خاصة بمخدر الهيدرو، ومبلغ مالي، عملات محلية وأجنبية، من حصيلة ترويج المضبوطات بين عملائهما.

أرشد المتهمان عن مصدر حصولهما على المضبوطات، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تحريات الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اتجار عاطلين في المخدرات

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما كمية كبيرة منها، تمهيدا لترويجها بين عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (6,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى "الحشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – عدد 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.