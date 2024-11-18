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دين ودنيا

بحوش لنفسي من مصروف البيت دون علم زوجي، فما حكم الشرع؟

الشيخ على فخر، أمين
الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى ريهام حول: "أنا متزوجة منذ 20 سنة، وزوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، ولكن في الفترة الأخيرة، توقفت مصادر دخلي الخاصة، وصرت أعتمد على المصروف الذي يقدمه لي، وأحاول توفير جزء منه، وقمت بفتح حساب خاص بي لأضع فيه هذا المبلغ، لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، هل يجوز لي الاحتفاظ بهذا المبلغ المدخر في حسابي الخاص؟ وهل أعتبر بذلك أتصرف بشكل غير صحيح؟.

 بحوش لنفسي من مصروف البيت من ورا زوجى؟.. أمين الفتوى: هذا مال الزوج 
 


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "لا يجوز ما تفعله ما دام ينفق، هذا المال المدخر من حق الزوج".

وتابع: "طالما أنه ينفق عليكم بما يكفي لاحتياجاتكم ولا يبخل، فهو ليس "شحيحًا"، بل هو يقوم بتلبية احتياجات الأسرة بما يقدر عليه، وبالتالي فإن هذا المال الذي ادخرتيه يعتبر ملكًا له، فأنت تنفقين حتى يفيض فهذا المال ليس لك".

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دار الإفتاء برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية مصروف البيت

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