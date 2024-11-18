الإثنين 18 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة شمال الأقصر (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر عن أن الوحدة المحلية قامت بالتنسيق مع  رئيس قرية المدامود بحري ومسؤولي القسم الفني والجمعية الزراعية بالقرية بتنفيذ حملة إزالة في المهد على مساحة 2 قيراط، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية المدامود بحري وتم عمل محضر إزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

البناء المخالف 


وأوضح أنه تم أيضًا تنفيذ  إزالة مخالفة عبارة عن أعمدة خرسانية على مساحة 90 متر تقريبًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.


وأضاف أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بإزالة  في المهد لسور علي مساحة 16 متر وارتفاع  متر ونصف تقريبًا بقرية الزينية بحري منطقة الجزيرة وتمت الإزالة بمعرفة المواطن وعلي نفقته الخاصة وتم عمل محضر إزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بالتصدى بكل حزم للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 بإزالة كافة أشكال التعديات بالمهد بكل حزم والحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالبناء علي الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

 

 

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