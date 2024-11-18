حل مشكلة انقطاع المياه بالمدامود بالزينية في الأقصر

أكد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تمت الاستجابة السريعة لمطلب سكان مدينة الشمس بالمدامود بحري بشأن انقطاع المياه بسبب كسر بالخط الرئيسي، حيث بالانتقال إلى موقع الشكوى ومن خلال التواصل مع اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالزينية، تم العمل على إصلاح خط المياه من قبل مسؤولي شركة مياه الشرب واتخاذ اللازم لسرعة نهو العمل وإصلاح الكسر.

شركة مياه الشرب

وفى سياق متصل أجرى رئيس مدينة الزينية لقاءا جماهيريا بقرية المدامود بحري للاستماع إلى مطالب الأهالى والتى تضمنت تغطية المواسير المركبة لخط الصرف الصحي وعمل المناهل والوصلات المنزلية ببعض المناطق الداخلية بالقرية، وعلى الفور قام رئيس المركز بالاتصال الهاتفي بمسئولي الهيئة القومية للصرف الصحي وتم التنسيق بتركيب الأغطية.



كما قام رئيس المركز بجولة ميدانية بمدينة الزينية والقرى التابعة لها للوقوف على المخلفات الموجودة بالترع وفقًا لشكاوى بعض المواطنين المقيمين علي جانبي الترع، وعلى الفور تم التنسيق مع مسئول الموارد المائية والري بالأقصر لرفع المخلفات الموجودة بباطن الترع ونقلها إلى المدفن الصحي، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.



جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والسعي لتحقيقها فيما لا يخالف القانون.