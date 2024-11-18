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محافظات

288 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

المهندس محمود العماري
المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات

صرح المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، أنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 5412 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 288 مليون و170 ألف و576 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

شباب الخريجين من أبناء المحافظة

وأضاف "العماري"، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 55 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 86 مليون و100 ألف و691 جنيه، وفرت 914 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5357 مشروعا بتمويل قدره 202 مليون و069ألف و885 جنيه، وفرت 12925 فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.

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