تجديد حبس أجنبية بتهمة حيازة كوكتيل مخدرات في المطار 45 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سيدة تحمل جنسية أجنبية تم ضبطها وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش في مطار القاهرة الدولي، 45 يوما على ذمة التحقيق.



البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.