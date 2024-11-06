تجديد حبس أجنبية بتهمة حيازة كوكتيل مخدرات في المطار 45 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سيدة تحمل جنسية أجنبية تم ضبطها وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش في مطار القاهرة الدولي، 45 يوما على ذمة التحقيق.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.