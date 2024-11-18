إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وحماية الأراضى أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

قطع المرافق العامة عن المخالفين

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 1633 متر مباني و2 حالة تعدي بمساحة 11 فدان بنطاق المحافظة.

فرض هيبة الدولة لعدم العودة بالتعديات

أشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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