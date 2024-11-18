خدمة المواطنين في الأقصر: حل 13 ألف شكوى خلال 10 أشهر

أعلن محمد سعد مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، أن الإدارة قامت بحل 13070 شكوى منذ بداية شهر يناير 2024 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، في اطار تعزيز جهود تلقي ورصد شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة التصدي لأسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة.

خدمة المواطنين



وأكد أنه بفضل توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر والذى تولى مهام منصبه منذ أكثر من أربعة أشهر تم خلالهم حل نحو 7177 شكوى.

وكانت ادارة خدمة المواطنين قد تلقت شكاوى خلال العام الحالى على النحو التالى، خلال شهر يناير 2266 شكوى، وشهر فبراير 2121 شكوى، شهر مارس 2265 شكوى، وشهر أبریل 2089 شكوى، وشهر مايو 978 شكوى، وشهر يونيو 1008 شكوى، وشهر يوليو 1413 شكوى، وشهر أغسطس 1654 شكوى، وشهر سبتمبر 1693 شكوى، وشهر أكتوبر 2417 شكوى.

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين أن الإدارة تعمل يوميًا على تلبية وحل شكاوي المواطنين مع الجهات المختصة بخلاف حل شكاوي المواطنين تليفونيًا مع جميع الإدارات المعنية، حيث تتلقي الإدارة العامة يوميًا طلبات المواطنين ويخطر بعدها المواطن بنتيجة حل الشكوى.

وأضاف "سعد" أن الإدارة تعمل على استقبال ومتابعة حلول المشكلات واخطار أصحاب الشأن علي مستوى المحافظة مع اخطار مجلس الوزراء بكل الخطوات الكترونيًا.



يذكر أنه يتم عقد اللقاء المفتوح للمواطنين بحضور المحافظ أو من ينوب عنه يوم الأثنين من كل أسبوع لمناقشة وحل مشاكل المواطنين والمتابعة مع رؤساء المدن والمراكز والعمل علي حل هذه المشاكل، وتقوم ادارة خدمة المواطنين بمتابعة الشكاوى على المواقع الاخبارية الالكترونية، وترسل الإدارة بيان شهري خاص بشكاوي مواطني محافظة الأقصر إلى وزارة التنمية المحلية موضحا به عدد الشكاوي التي تم حسمها والجاري حسمها، وكذلك حل جميع الشكاوي التي ترد علي بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

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