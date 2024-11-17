تفاصيل افتتاح فرع جيمناي أفريقيا وسينماتك في الأقصر (فيديو وصور)

قال المهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك: إننا سعداء للغاية بإطلاق أول فرع للشركة خارج القاهرة، يخدم كافة محافظات الصعيد من أسوان إلى بني سويف، ويضم أول ستوديو سينماتك مجهز على أعلى مستوى، ولأول مرة بمحافظة وجه قبلي.

جيمناي أفريقيا

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك: إن الفرع يقدم خدمات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأبناء الصعيد الموهوبين وشباب الجامعات، كما يضم غرف لدى الطباعة والاجتماعات والتدريب، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ستوديو سينماتك

وشهدت محافظة الأقصر اليوم الأحد افتتاح شركة جيمناي أفريقيا بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقام شين جونز رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالتعرف على فن الهاند ميد لبعض الكروشية والملابس التي صنعتها إحدى السيدات، وشاهد فيلما تسجيليا عن إسهامات الشركة في المجتمع، كما شاهد عروض لفرق الفنون المختلفة.

وحضر الافتتاح كل من شين جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والمهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، برادلي بيسيار مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، برانون شيرار مسئول بمكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، مجموعة من شركات التي تعمل في صعيد مصر في المجالات الإبداعية المختلفة.

وتخلل الافتتاح فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية التى تخرجت من برنامج دعم الشباب في المجالات الابداعية المختلفة، وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجلات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان.

يذكر أنه قد أطلق النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

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