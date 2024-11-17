الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل افتتاح فرع جيمناي أفريقيا وسينماتك في الأقصر (فيديو وصور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

قال المهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك: إننا سعداء للغاية بإطلاق أول فرع للشركة خارج القاهرة، يخدم كافة محافظات الصعيد من أسوان إلى بني سويف، ويضم أول ستوديو سينماتك مجهز على أعلى مستوى، ولأول مرة بمحافظة وجه قبلي.

جيمناي أفريقيا 

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك: إن الفرع يقدم خدمات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأبناء الصعيد الموهوبين وشباب الجامعات، كما يضم غرف لدى الطباعة والاجتماعات والتدريب، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ستوديو سينماتك 

وشهدت محافظة الأقصر اليوم الأحد افتتاح شركة جيمناي أفريقيا بالشراكة مع برنامج أعمال مصر  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقام شين جونز رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالتعرف على فن الهاند ميد لبعض الكروشية والملابس التي صنعتها إحدى السيدات، وشاهد فيلما تسجيليا عن إسهامات الشركة في المجتمع، كما شاهد عروض لفرق الفنون المختلفة.

وحضر الافتتاح كل من شين جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والمهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، برادلي بيسيار مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، برانون شيرار مسئول بمكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، مجموعة من شركات التي تعمل في صعيد مصر في المجالات الإبداعية المختلفة.

وتخلل الافتتاح فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية التى تخرجت من برنامج دعم الشباب في المجالات الابداعية المختلفة، وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجلات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان.

يذكر أنه قد أطلق النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر احتفالية شركة جيمناي أفريقيا افتتاح جيمناي أفريقيا بالأقصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فرع جيمناي أفريقيا الصعيد جيمناي ستوديو سينماتك

مواد متعلقة

تدريبات بدنية وفقرات خططية، تفاصيل مران الأهلي استعدادا للقاء الاتحاد بالدوري

"ريموندا ونهى" تبدعان في الغناء داخل أول ستوديو سينماتك بالصعيد (فيديو)

جيمناي أفريقيا تفتتح مكتب وستوديو سينماتك بالصعيد ( بث مباشر)

الأكثر قراءة

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (صور)

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته

هاتريك هالاند يقود النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

منوعات

المزيد

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس مساء اليوم الأحد 17-11-2024

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية