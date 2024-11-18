إحالة أوراق تاجر مخدرات للمفتي لقتله زميله بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، أوراق المتهم " ا.س.م" تاجر مخدرات إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم، لاتهامه بقتل المجني عليه " س.ع.م".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شريف محمد،ومحمد عمر وكيل النيابة، وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

وقائع قضية مقتل شخص علي يد صديقه

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 35976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بالعثور على جثة المجني عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن "المتهم ا.س.م، ضل سعيه واستزله الشيطان بشهوة كسب المال الحرام بالاتجار في المخدرات وجمعته بالمجني عليه "س.ع.م" تلك العلاقة ببيعه بعض المخدرات بأجل النقود،وبينما كان المتهم يحاول استرداد جزء من نقوده ورفض المجني عليه متعللا بعدم توافرها،وسوس إليه الشيطان التوجه إلي منزل المجني عليه، للاستيلاء علي ما بحوزة المجني عليه من مبالغ مالية،ودخل مسكن المجني عليه، وعند شعوره بدخول المجني عليه المسكن اختبأ أسفل السرير،وعند خروجه شعر به المجني عليه وأمسكه فطلب المتهم منه المبالغ المالية، فرفض فقام المتهم بالحصول علي مطرقة وتعدي بها عليه،وعندما استشعر أنه مازال علي قيد الحياة قام بتقييده بسلك كهربائي وقطع رسغه الأيسر بشفرة موس لجعل الواقعة انتحار، ووضع وسادة على وجهه لقطع تنفسه ولما أيقن توقف التنفس قام بتركه وفر هاربًا بعد أن سرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي".

وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فقررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ