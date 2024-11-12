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محافظات

حبس ربة المنزل المتهمة بتعذيب رضيع الإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قررت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، بحبس ربة منزل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار فيديو يوثق اعتداءها على طفل رضيع بالضرب المبرح ورطمه فى الأرض عدة مرات في شارع الوزيري بمنطقة العجمي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتقديم شقيقين بلاغًا ضد زوجة والدهما، حيث ادعيا أنها اعتدت على نجل أحدهما، البالغ من العمر عامًا واحدًا، وقامت برطمه بالأرض والاعتداء عليه بالضرب المتكرر.

وأثار الفيديو الذي التقطه أحد المواطنين وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستياء والغضب، إذ أظهر المشاهد العنيفة التي هزت قلوب المتابعين، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك بسرعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمة التي اعترفت خلال التحقيقات بقيامها بالاعتداء على الطفل بدافع الغيرة، نظرًا لعدم قدرتها على الإنجاب. ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الشروع في القتل، وأمرت بحبسها احتياطيًا مع استمرار التحقيقات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وضمان سلامته.

 

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