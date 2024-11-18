كيف تحقق الحكومة عوائد اقتصادية من قمة العشرين؟.. مصر تستورد بـ 46.6 مليار دولار من دول المجموعة خلال 9 أشهر من 2024.. و7 واردات تحتل الصدارة

انطلقت قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر في جلسات قمة مجموعة العشرين، تناولت الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

السيسي يلقي كلمة عن الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

كما تلقي كلمات الرئيس الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين

ويشارك السيسى في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

نص كلمة السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين بالبرازيل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين " الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر"وألقي الرئيس السيسي جاء نصها:

أتوجه في البداية بالشكر، للرئيس "لولا دا سيلفا".. على دعوته الكريمة لمصر.. للمشاركة في القمة.. كما أثمن جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين.. لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع".. واتصالا بذلك، أعلن انضمام مصر للتحالف.. إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات.. باعتبارها تجسيدًا لعدم المساواة فى العالم.

ولا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة.. دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان.. جراء الحرب الإسرائيلية.. التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها.. وفي هذا السياق، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية.. وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية.. بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.

إن مواجهة التحديات الراهنة.. وعلى رأسها تفاقم الصراعات.. وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية.. ونقص التمويل.. ومعضلة الديون في الدول النامية.. فضلًا عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ.. إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية.. لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي.. وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

وتؤمن مصر.. بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية.. تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية.. ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.. بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.. وفي هذا السياق، تجدد مصر دعوتها.. لتدشين مركز عالمي.. لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها.. لضمان أمن الغذاء.. وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.

كما نشير إلى جهودنا الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية.. ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق.. الذي يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر.. فى المناطق الريفية.. وهم حوالى "60" مليون مصري.. يتم تطوير جميع مناحي حياتهم.. بداية بالبنية التحتية.. ووصولًا لمستوى الخدمات العامة وفرص العمل.

وختامًا، نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة.. في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر.. انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة.. لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



ماهى مجموعة العشرين

وتضم مجموعة دول العشرين “السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ الهند ـ إندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب أفريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين”.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين إلى 61 مليار دولار خلال 9 أشهر

وترصد فـيتـو العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشري طبقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت المؤشرات كالتالي:

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين

و بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024



1 - الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار.



2 - وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار.



3- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .



4 - حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار.



5- سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار.



6 - لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .



7 - منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.



