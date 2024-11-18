تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا
ذكرت الشرطة في سلوفينيا، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم طائرة صغيرة بسبب الضباب في شمال شرق البلاد.
سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا
وقالت الشرطة في سلوفينيا، إن الطائرة من نوع "سيسنا سكاي هوك"، أقلعت في رحلة بانورامية في منطقة بريكموري، وتحطمت لاحقا بسبب الضباب الكثيف.
وأضافت أن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة ولم يكشف عن هوياتهم لقوا حتفهم، حيث تحطمت الطائرة بالقرب من ملعب لكرة القدم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة وعلى متنها 4 أشخاص، لكن أحد الأشخاص تخلى عن الصعود إلى الطائرة في اللحظة الأخيرة.
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