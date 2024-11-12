الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع و999 شاحنة و245 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات (7500) طن بضائع و(545) شاحنة و(226) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع و(454) شاحنة و(19) سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية وALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين دليلة وامل  ، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة  وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا،  أورو آيلة  . 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكب.

 

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