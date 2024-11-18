بالتزامن مع انطلاق قمة العشرين.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والمجموعة إلى 61 مليار دولار خلال 9 أشهر.. والصادرات تحقق 14.4 مليارًا

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة مصر في جلسات قمة مجموعة العشرين، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين

ويشارك السيسي اليوم في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

ما هى مجموعة العشرين

وتضم مجموعة دول العشرين “السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ الهند ـ إندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب أفريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين”.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين إلى 61 مليار دولار خلال 9 أشهر

وترصد فـيتـو العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين طبقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجاءت المؤشرات كالتالى

وأشار التقرير الصادر عن الإحصاء، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار.

تليها السعودية بقيمة 2.4 مليار دولار.

تركيا بقيمة 2.3 مليار دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.7 مليار دولار.

المملكة المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار

فرنسا بقيمة 811 مليون دولار

ألمانيا بقيمة 717 مليون دولار

البرازيل بقيمة 585 مليون دولار

روسيا بقيمة 466 مليون دولار

الهند بقيمة 423 مليون دولار .

قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.

الصين على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديرًا إلى مصر

وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديرًا لمصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024،وبلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار

2- تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.2 مليار دولار

3- السعودية بقيمة 5.1 مليار دولار

4- روسيا بقيمة 4.5 مليار دولار

5- ألمانيا بقيمة 3.3 مليار دولار

6- البرازيل بقيمة 2.9 مليار دولار

7- إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار

8- تركيا بقيمة 2.4 مليار دولار

9- الهند بقيمة 2.2 مليار دولار

10- المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024



1- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.



2- خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.



3- ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار .



4- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار.



5- أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .



6- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار.



7- حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024



1 - آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 8.2 مليار دولار.

2 - وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار.

3- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .

4 - حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار.

5- سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار.

6 - لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .

7 - منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.



تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023

وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.

السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023

1- جاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار

2- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار

3- المملكة المتحدة بقيمة 560 مليون دولار

4- ألمانيا بقيمة 129.8 مليون دولار

5- كندا بقيمة 118 مليون دولار

6- إيطاليا بقيمة 104.4 مليون دولار

7- فرنسا بقيمة 79 مليون دولار

8- استراليا بقيمة 54.6 مليون دولار

9- تركيا بقيمة 30.1 مليون دولار

10- الصين بقيمة 19.5 مليون دولار.

تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022 .



المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر

1- احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار

2- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 30.7 مليون دولار

3- السعودية بقيمة 26.1 مليون دولار

4- الهند بقيمة 23 مليون دولار

5- ألمانيا بقيمة 15.2 مليون دولار

6- كندا بقيمة 11.3 مليون دولار

7- تركيا بقيمة 10.7 مليون دولار

8- فرنسا بقيمة 9.7 مليون دولار

9- أستراليا بقيمة 9.2 مليون دولار

10- جنوب أفريقيا بقيمة 6.1 مليون دولار .

استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023



وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.



الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــًا لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.