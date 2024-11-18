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حوادث

إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس مسنة بأتوبيس في دوران شبرا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة الساحل بإحالة سائق متهم بدهس سيدة مسنة بأتوبيس أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا للمحاكمة الجنائية.

كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم  صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.
 

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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نيابة الساحل دوران شبرا قسم شرطة الساحل أمن القاهرة

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