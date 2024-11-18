إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس مسنة بأتوبيس في دوران شبرا

أمرت نيابة الساحل بإحالة سائق متهم بدهس سيدة مسنة بأتوبيس أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا للمحاكمة الجنائية.

كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.



بإجراء التحريات تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.