الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة الساحل حبس سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا 4 أيام علي ذمة التحقيق

كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم  صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.


بإجراء التحريات تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

نيابة الساحل دوران شبرا قسم شرطة الساحل مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يطمئن على مصابي حادث طريق "المطرية - بورسعيد" (صور)

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

بالطبول، جماهير السعودية أمام استاد ريكتانجولار ملبورن بأستراليا (فيديو)

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads