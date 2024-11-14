أمرت نيابة الساحل حبس سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا 4 أيام علي ذمة التحقيق



كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم صدمها أتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.



بإجراء التحريات تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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