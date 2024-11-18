"المركزي للإحصاء" يحتفل بيوم الإحصاء الأفريقي 2024

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بيوم الإحصاء الأفريقي، والذي تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

بداية الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيمانًا واعترافًا بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "دعم التعليم بتحديث إنتاج إحصاءات مناسبة للغرض"



وفي هذا الصـــدد سيصدر الإحصاء بيانين صحفيين بشأن الجانب الاقتصادي والجانــب الديموجــرافي (السكان في مصر وأفريقيا التبادل التجاري بين مصر - الاتحاد الأفريقي وتكتلاته الاقتصادية).



يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي:

عام 2020:الكل مهم: إحصائيات الجودة للأفصل: إدارة النزوح القسري في أفريقيا.

عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في أفريقيا.

عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في أفريقيا.

عام 2023: تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.