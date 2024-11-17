التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين يسجل 61 مليار دولار خلال 9 أشهر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، إلى العاصمة البرازيلية "ريو دى جانيرو" للمشاركة في قمة مجموعة دول العشرين والتي تنطلق غدًا وحتى التاسع عشر من نوفمبر، وتعد مشاركة مصر فى قمة العشرين الحالية هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية.

وتضم مجموعة دول العشرين “السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ الهند ـ إندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب أفريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين”.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



ايطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم ألمانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024



• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.

• خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.

• ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار.

• آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار.

• أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار.

• حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.

قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.

وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديرًا لمصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024.

وبلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار، ثم المانيا 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار .



أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024



• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .

• حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار.

• سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار.

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .

• منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.



تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم المانيا 129.8 مليون دولار، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار ، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار، ثم الصين 19.5 مليون دولار.

تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023



كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار، ثم تركيا 10.7 مليون دولار، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار، ثم استراليا 9.2 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار .

استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023



وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــًا لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.