الأهلي، توصية جديدة برحيل بيرسي تاو فى الشتاء

الأهلي، حصل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على توصية جديدة من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي بشأن ضرورة التخلص من الجنوب أفريقي بيرسي تاو فى يناير المقبل والتعاقد مع جناح اجنبي جديد بسبب عدم الحاجة إلى خدماته فى ظل تراجع مستواه.

وأكد رمضان لرئيس الاهلي ان فك الارتباط مع اللاعب يأتي بعد استنفاذه جميع الفرص التي حصل عليها ومع غياب تركيزه الكامل وعدم تقديم مردود جيد يمنحه أحقية الاستمرار فى صفوف الفريق.

كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي شهدت التطرق لملف أزمة اصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق فى كاحل القدم.

وطلب الخطيب من المدير الرياضى عدم مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية سوى بعد التعافي تمامًا والتأكد من تخلصه التام من الإصابة فى كاحل القدم حتى ولو استمر الوقت طويلا لتجنب تجدد اصابته وحرمان الفريق من جهوده.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - احمد نبيل كوكا - امام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام ابو على

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليا فى معسكره المغلق استعدادا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات أمم أفريقيا من أجل تنسيق موعد عودته الى القاهرة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

يستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

فريق الكرة بالأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ويمتلك الاهلي 6 نقاط في جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى اول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد في إطار منافسات دوري نايل.