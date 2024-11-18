فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

الأهلي، عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضى للنادي شهدت التطرق لملف ازمة اصابة المغربي اشرف داري مدافع الفريق فى كاحل القدم حيث طلب الخطيب من المدير الرياضى عدم مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية سوى بعد التعافي تماما والتأكد من تخلصه التام من الاصابة فى كاحل القدم حتي ولو استمر الوقت طويلا لتجنب تجدد اصابته وحرمان الفريق من جهوده.

استقر الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: اكرم توفيق - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - يحيي عطية الله

الوسط: مروان عطية - احمد نبيل كوكا - امام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام ابو على

يتواصل مسئولو النادي لأهليمع المغربي يحيي عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليا فى معسكره المغلق استعدادا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات امم افريقيا من اجل تنسيق موعد عودته الى القاهرة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

يستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

فريق الكرة بالأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ويمتلك الاهلي 6 نقاط فى جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى اول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد فى اطار منافسات دوري نايل.