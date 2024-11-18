بعد ضبط دجال القرين، العثور على أعمال سحر وشعوذة بمقابر المدينة بالشرقية (صور)
عثرت حملة تنظيف المقابر في محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية على عشرات من أعمال السحر والشعوذة المدفونة داخل مقابر مدينة القرين.
وتم اكتشاف الأعمال السحرية أثناء حملة تطهير شاملة للمقابر التي قام بها فريق من "صناع الأمل" بالتعاون مع أهالي المدينة.
اكتشاف أعمال سحر في مقابر القرين
وقال أحد القائمين على الحملة إن الفريق عثر على عدد كبير من الأعمال السفلية والطلاسم المنفذة على أشياء مختلفة مثل الملابس والأحجار، حيث كانت تحمل طلاسم وعبارات تدعو للمرض، وفقدان العقل، والموت، وكره الأهل، بالإضافة إلى أعمال سحرية تهدف إلى وقف حال الزواج والإنجاب، وتفريق الأزواج، وتدمير العلاقات الأسرية. كما تم العثور على أوراق كراسات مدرسية تحتوي على رموز وطلاسم غير مفهومة، وبعضها مكتوب باللغة العربية.
وأضاف المسؤول أن الحملة استمرت لمدة 4 ساعات تقريبًا، حيث شارك فيها عدد من المتطوعين الشباب، الذين عملوا على تنظيف المنطقة وتطهيرها من تلك الأعمال الضارة.
أكد المشاركون في الحملة أن عملهم يهدف إلى تطهير المقابر وحماية المواطنين من الأذى الناتج عن تلك الأعمال السحرية. وأوضحوا أنهم فور العثور على أي من تلك الأعمال، يتم إشعال النار فيها ثم تحصين المنطقة بقراءة آيات من القرآن الكريم مثل سور "الإخلاص" و"الفلق" و"الناس" لدرء أي شر قد يلحق بالمكان.
ضبط دجال أثناء دفن أعمال سحر
وفي حادثة أخرى ذات صلة، شهدت مدينة القرين الواقعة مؤخرًا، قيام أحد الدجالين بعملية دفن أعمال سحر داخل المقابر، حيث تم ضبطه من قبل عدد من أهالي المدينة.
وتبين أن هذا الشخص كان يقوم بدفن مجموعة من الأسحار مصحوبة بصور لأشخاص من أبناء المدينة، بينهم طليقته التي انفصل عنها بسبب عدم إنجابه منها. وبعد ضبطه، تم تسليمه إلى الشرطة.
ضبط الكتب السحرية مع دجال بالشرقية
بعد استجواب المتهم "ثروت. م. أ" البالغ من العمر 64 عامًا، الذي تم ضبطه أثناء دفنه الأسحار، تبين أنه كان يحمل معه مجموعة من الكتب التي تتعلق بأعمال السحر والشعوذة، منها كتاب "سحر الكهان في حضور الجان" وآخر بعنوان "المندل والخاتم السليماني". كما تم العثور داخل منزله على أوراق تحتوي على طلاسم وأرقام ورموز تستخدم في السحر.
إحالة المتهم بالدجل والشعوذة للمحاكمة
وأعلنت الأجهزة الأمنية في الشرقية عن إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة انتهاك حرمة القبور.
فيما أصدرت محكمة جنح مستأنف العاشر وبلبيس وأبوحماد حكمًا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وذلك بعد إدانته بارتكاب أعمال سحر وشعوذة من شأنها انتهاك حرمة المقابر.
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