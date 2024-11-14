طليقته لم تسلم من شره، قصة دجال شهير بالشرقية من الشعوذة إلى السجن (صور)

حوادث محافظة الشرقية، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السحر والشعوذة والدجل في مراكز ومدن محافظة الشرقية، خاصة ما يعرف من قبل الأهالي بـ"السحرالمدفون في المقابر" والتي يرتكبها بعض الدجالين ومعدومي الضمير الذين يدعون قدرتهم على الانتقام من الفتيات والسيدات والشباب، وآخرون يطلبون أذية البعض بالمرض أو الفقر أو الموت أو الطلاق وبعضها لطلب المحبة والزواج من شخص أو خطيبته أو بالعقم للزوجين.

ضبط دجال أثناء دفن أعمال سحر بمدينة القرين

فيما شهدت مدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية في شهر أكتوبر الماضي واقعة مؤسفة عندما شاهد أحد المواطنين دجالًا أثناء دلوفه في ساعات متأخرة إلى المقابر بالمدينة وقيامه بدفن مجموعة من الأسحار مصحوبة بصور لفتيات وشباب من أبناء بلدته ومنهم طليقته التي انفصل عنها لاحقا بسبب عدم إنجابه منها وجرى التحفظ عليه من قبل عدد من الأهالى والتقاط صور وفيديوهات له قبل تسليمه لقسم الشرطة.

ضبط دجال أثناء دفن أعمال سحر بمدينة القرين،فيتو

كان عايز يرجع طليقته، ضبط دجال أثناء ممارسة السحر داخل مقابر بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارا من قسم الشرطة بقيام أهالي مدينة القرين بالتحفظ على شخص يدعى"ثروت.م.ال" 64 عاما مقيم مدينة القرين أثناء تواجده داخل مقبرة ويقوم بدفن عدد كبير من الأسحار وأوراق تحوي طلاسم باللون الأحمر وبحوزته مجموعة الصور لسيدات وفتيات ورجال من القرين بينهم طليقته وجرى تسليم للشرطة.

وبانتقال قوة أمنية إلى منزل المتهم وبتفتيشه عثر بداخله على كتب مدون عليها كلمة "سحر الكهان في حضور الجان" وكلمات أخرى" المندل والخاتم السليمانى" و16 رقما مدونا عليها عبارات ورموز وحروف وطلاسم تستخدم فى أعمال السحر.

مجموعة الصور لسيدات وفتيات ورجال من القرين بينهم طليقته، فيتو

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة انتهاك حرمة القبور ثم أحالته لمحاكمة عاجلة.

محكمة جنح مستأنف العاشر وبلبيس وأبوحماد

وعاقبت محكمة جنح مستأنف العاشر وبلبيس وأبوحماد برئاسة المستشار شادى جورج رئيس المحكمة دجال شهير بالسجن لمدة 3 سنوات لإدانته بارتكاب أعمال سحر وشعوذة من شأنها انتهاك حرمة القبور بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم الصادر لها الساعات الماضية، إن تلك الواقعة ترفضها كل الأديان السماوية والتى أصبحت تمثل ظاهرة في مجتمعنا يجب التصدى لها بكل حزم لذلك فإن المحكمة تقضي بما استقر في عقيدتها بتأييد حبس المتهم الماثل 3 سنوات مع الشغل والمصاريف.

تصل للحبس.. قانوني يكشف عقوبة ممارسة الدجل وأعمال السحر

كشف الخبير القانوني محمد ميزار، أن المادة 160 من قانون العقوبات تصدت لجريمة نبش القبور وانتهاك حرمتها، بداعي تطهيرها من أعمال السحر.

وأضاف ميزار: أما فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

المتهم،فيتو

حملات تطهير المقابر

وتابع: بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها ألفاظ واضحة بالموت والفراق والأمراض والدمار.. ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها.

واعتبر إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل.. إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة.

وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.

واختتم: ينبغي على المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له، وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر واحترام وتقديس حرمة الموتى.