تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الاتحاد السكندري

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام أبوعلى

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب بلاده حاليا فى معسكره المغلق استعدادا لمواجهة ليسوتو فى تصفيات أمم إفريقيا من أجل تنسيق موعد عودته إلى القاهرة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل.

يستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

فريق الكرة بالأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط فى جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى أول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد فى إطار منافسات دوري نايل.