إحالة عنصر إجرامي للمحاكمة الجنائية بتهمة إعادة تدوير المواد المخدرة وبيعها
أحالت النيابة العامة بالجيزة أحد العناصر الإجرامية بالجيزة للمحاكمة الجنائية، تخصص نشاطه في إعادة تدوير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والترويج لنشاطه عبر موقع فيسبوك.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أحد العناصر الإجرامية المقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في إعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، وإدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستغلالها في الترويج لنشاطه الإجرامي.
وباتخاذ الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كجم، و15 كجم لعجينة الحشيش، والمواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة في إعادة التدوير، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ1.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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