الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-11-2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 16-11-2024 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15 - 11 -2024

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   16 والعظمى 24

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 25

بنها: الصغرى 16 والعظمى  24

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 23

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  26

السويس: الصغرى 17 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26

سوهاج الصغرى  13 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 28.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 - 11 -2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 18-11-2024

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 18 - 11 - 2024

أمطار واضطراب بحركة الملاحة البحرية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-11-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 - 11 -2024

تقلبات جوية الأسبوع الجاري.. اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط لمدة 72 ساعة.. ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الأكثر قراءة

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

نجيب ساويرس يعلق على فيديو هدم أحجار بالهرم الأكبر

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والقناة الناقلة

هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟ وأهم النصائح للوقاية من المرض

يصل لـ 31.5 جنيه، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية