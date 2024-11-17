الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يصل البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس السيسي قبل قليل إلى البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين السيسي

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

بعد انتهاء أزمته، السعادة ترتسم على وجه أحمد فتوح في مران الزمالك (صور)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

منوعات

المزيد

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية