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رياضة

موعد مباراة منتخب الشباب وليبيا في دورة شمال إفريقيا والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، سقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ستاد هيئة قناة السويس أمس الأحد، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات 

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة 

 تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

 

ترتيب المنتخبات بعد تعادل مصر والجزائر

ويتصدر المغرب ترتيب دورة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر ثالثا ولكل منهما نقطة واحدة وليبيا الأخير بدون نقاط.

منتخب الشباب الليبي، فيتو
منتخب الشباب الليبي، فيتو

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

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