رشوان: بيان الزمالك بشأن غرامة كهربا صحيح والشيكات نوع من أنواع السداد

علق محمد رشوان المحامي بالنقض، على شكوى نادي الزمالك من عدم سداد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لما تبقى من الغرامة الموقعة عليه.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وجود الشيكات الموقعة من كهربا لصالح نادي الزمالك في عرف القانون هو نوع من نوع السداد".

وتابع: "عندما أعلن الزمالك تسديد كهربا الغرامة بالكامل فهو أمر صحيح من الجانب القانوني، لأن اللاعب سدد جزء من الغرامة نقدًا والمتبقي عن طريق شيكات مجدولة".

وأضاف: "كهربا وهيئة الدفاع الخاصة باللاعب أكدوا أن الموضوع سينتهي خلال أيام ونادي الزمالك سيحصل على المتبقي له من الغرامة".

واستطرد: "لا نريد من ينفخ في النار والموضوع من الناحية القانونية سليم وكهربا تأخر بالفعل في سداد الشيك الأخير ولكن سيتم تسديده وغلق القصة بالكامل".

واختتم: "اللاعبين عن انضمامهم للأندية يحصلون على مستحقاتهم شيكات مجدولة وهذا الأمر قانوني".