انهيار جزئي لسقف منزل دون إصابات في سوهاج

شهدت مدينه طهطا في محافظة سوهاج حادثًا حيث حدث تصدع وانهيار جزئي للجزء الخلفى لسقف منزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بإفلاق النخيل ليسقط دون إصابات وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.



مدير الأمن يتلقى إخطارًا بانهيار جزء من منزل قديم دون إصابات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البريري رئيس مباحث شرطة قسم طهطا بإنهيار سقف الجزء الخلفي بمنزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل علي مكون من طابقين [ مأهول بالسكان يستغل الجزء الخلفي منه حوش ماشيه ]ملك المدعو متولي ر ا ح- سن 64 بالمعاش ومقيم بذات العنوان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات حيث الانهيار كان بالجزء الخلفى الخاص بحوش المواشي.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل ولم يتهم أحدًابالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ