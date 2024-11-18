غرق طفل خلال لهوه بمياه ترعة فى سوهاج

لقى طفل مصرعه غرقا بالترعة المواجهة لمنزل أسرته بمركز البلينا أحد مراكز محافظة سوهاج الجنوبية وقد نقلت جثته إلى مستشفى البلينا المركزى وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة .

مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع طفل غرقا بمركز البلينا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد حسين فخرى رئيس مباحث شرطة مركز البلينا بوصول الطفل عبد العليم ع ب ع- سن 3 اعوام الى مستشفي البلينا المركزي " جثة هامدة " [ إدعاء غرق ] ومقيم بمركز البلينا .

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص افاد عمه المدعو محمد ب ع ا - سن 59 عامل ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجل شقيقه المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل بذات الناحية إنزلقت قدماه وسقط بها مما أدي لوفاته غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " .



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