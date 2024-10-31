الخميس 31 أكتوبر 2024
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مصرع طفل غرقا فى مصرف مياه بمركز البلينا بسوهاج

مصرع طفل غرقا بمركز
مصرع طفل غرقا بمركز البلينا في سوهاج، فيتو

لقى طفل مصرعه غرقًا  أثناء اللهو أمام منزله داخل مصرف مياه في البلينا بسوهاج.

 حيث تم استخراج جثته ونقلت إلى مستشفى البلينا المركزى لتوضع بالثلاجة تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.


الجهات الأمنية تتلقى بلاغًا بمصرع طفل غرقا بمركز البلينا 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من وحدة مباحث البلينا ما يفيد وصول “سفيان. أ. أ”، “سنتين”، إلى  مستشفي البلينا المركزي" جثة هامدة "  إدعاء غرق    ومقيم  بمركز البلينا.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وبالانتقال والفحص أفاد والده “العارف.أ. أ. م”، 38 عامًا - عامل،مقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور على حافة مصرف مياه مواجه لمنزله انزلقت قدماه وسقط به مما أدي لوفاته غرقًا  ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهه الجنائية.

 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثة.
 

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