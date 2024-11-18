رئيس وزراء ماليزيا: لن نعترف بإسرائيل وملتزمون بدعم نضال الفلسطينيين

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن بلاده لن تعترف بإسرائيل وملتزمة بدعم نضال الفلسطينيين.

رئيس وزراء ماليزيا يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

وطالب رئيس وزراء ماليزيا، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة لرفضها مرور المساعدات الإنسانية وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع: إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ولا تزال مصرة على انتهاك القانوني الدولي والإنساني.

وكانت لوري واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، قد قالت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيد للغاية بإعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، متوقعة عدم فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أي شيء حتى انتهاء مدته في يناير المقبل.

وزير خارجية ترامب

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن مارك روبيو المرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية في إدارة "ترامب" الداعم لإسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، ويقول إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق في العيش على الأراضي التي كانوا يعيشون عليها على مدار عقود، وهذا أمر بالغ القلق بالنسبة لها وللفلسطينيين وللذين يعيشون في قطاع غزة.

خطر نتنياهو على الإسرائيليين والفلسطينيين

وتابعت: "بايدن وإدارته رفضا اتخاذ موقفا ضد نتنياهو، فالأخير خطرا ليس فقط على الفلسطينيين، ولكن أيضا على الإسرائيليين، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من التصعيد من إدارة ترامب لدعمه لإسرائيل أكثر من إدارة بايدن".