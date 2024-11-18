ترتيب منتخبات دورة شمال إفريقيا للشباب بعد تعادل مصر مع الجزائر

منتخب الشباب، سقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة

ترتيب المنتخبات بعد تعادل مصر والجزائر

ويتصدر المغرب ترتيب تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر ثالثا ولكل منهما نقطة واحدة وليبيا الأخير بدون نقاط.

منتخب المغرب، فيتو

منتخب مصر يواجه ليبيا بالجولة الثالثة

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لمواجهة نظيره الليبي في ثالث مبارياته في دورة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب ليبيا يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، وتقام المباراة في الثامنة مساءًا على استاد هيئة قناة السويس

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.