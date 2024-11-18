سائق يكشف أمام النيابة سبب وضع ملصق خادش للحياء على زجاج حافلة بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال سائق "مينى باص" متهم بوضع ملصق خادش للحياء على زجاج الحافلة بمدينة نصر.

وقال المتهم أمام النيابة إنه وضع الملصق من باب المزاح ولم يقصد إساءة للمجتمع.

وأضاف المتهم انه لم يكن يعرف أن هذا الملصق سيتسبب له في مشاكل.

ضبط سائق وضع ملصق خادش للحياء على زجاج سيارته



ورصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن وضع قائد حافلة "نقل جماعي" ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفى حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعى - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.