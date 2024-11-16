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حوادث

النيابة تطلب التحري حول سائق وضع ملصقا خادشا للحياء في مدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كلفت نيابة مدينة نصر بسرعة إجراء التحريات حول ضبط سائق "مينى باص" وضع ملصقا خادشا للحياء على زجاج السيارة بمدينة نصر.

ورصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد حافلة "نقل جماعى" بوضع ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفى حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعى - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان

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