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ثقافة وفنون

من "الغزالة رايقة" إلى تعاونها مع الكينج منير، كل ما تريد معرفته عن منة عدلي القيعي

منة عدلي القيعي ومنير
منة عدلي القيعي ومنير

تصدر اسم الشاعر الغنائية منة عدل القيعي محركات البحث، بعد أن انتشرت صورة لها بصحبة الفنان محمد منير داخل الأستوديو الخاص به، لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه المنتظر. 

ويعد ذلك التعاون هو الثاني بين منير ومنة، حيث قدما معًا من قبل أغنية "للي"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها بالمنصات المختلفة 

وتعتبر  منة عدلي القيعي من أشهر الشاعرات الغنائيات حاليًا، حيث تتربع على قائمة الأكثر أنتشارًا من بين الشعراء الغنائيين في مصر، نظرًا لتحقيق أغانيها الإنتشار الكبير ولتعاونها مع عدد من نجوم الغناء الكبار في مصر والوطن العربية، ونرصد لكم بعض المعلومات عن منة في السطور التالية: 

 

 

 

معلومات عن منة عدلى القيعي

 

تخرجت منة عدلي القيعي في الجامعة الأمريكية، وعملت بعدها في بعض شركات التسويق والدعاية والإعلان، قبل أن تتجه للفن، حيث كانت تكتب الشعر في ذلك الوقت باللغة الإنجليزية، ولم يكن هو اتجاهها الأول في العمل 

بعدها كتبت منة أغنية بعنوان " يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، والتي غناها الفنان أحمد شيبة وحققت نجاحا كبيرأ، ليتردد اسمها بقوة بين المطربين الشباب

 

احترفت بعدها كتابة الشعر الغنائي، حيث كتبت عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة والشهيرة وعلى رأسهم أغنية "للي" للفنان محمد منير، و"الغزالة رايقة"، و"غلبان" للفنانة أصالة، وأغنية "سايرينا يا دنيا" و"صاحبي يا جدع" "اختياراتي"، "اليوم الحلو ده" للفنان أحمد سعد وغيرها.

 

حققت منة نجاحًا كبير بأغنية "بنت أبويا" التي كانت ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي، وأصبحت الأغنية من بين الأغنيات الأشهر آنذاك 

 

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محمد منير الشاعرة منة عدلي القيعي منة عدلي القيعي

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