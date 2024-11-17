مفاجأة من الكهرباء بشأن أسعار تغيير العدادات الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار التغذية الكهربائية، وذلك من خلال استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، والتي تتيح لمستخدميها مراقبة الاستهلاك، كما تتيح للحكومة وقف عداد سرقة التيار.



العدادات الكهربائية المستهدف تغييرها



وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تغيير 4.5 مليون عداد ميكانيكي من العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على الأخطاء الموجودة في فواتير الاستهلاك.



أسباب تغيير العدادات القديمة



وأضافت المصادر أن العدادات المستهدف استبدالها في الوقت الحالي تتضمن العدادات الموجودة بالشقق والعقارات المغلقة والعدادات الموجودة في العقارات التي تأخر أصحابها عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري لأكثر من 30 يومًا.

وأوضحت المصادر، أن هناك عدة حالات لتغيير العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وأبرزها قيام المستهلكين بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العدادات، أو توصيل الكهرباء بدون عداد قانوني، أو إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص به، أو تغيير النشاط في التعاقد دون إبلاغ الوزارة، أو تعذر قراءة بيانات العداد لفترتين متتاليتين.



تكلفة تغيير العدادات القديمة



وتابعت المصادر: إن تكاليف تغيير العدادات الميكانيكية القديمة إلي أخرى مسبقة الدفع تصل إلي 2000 جنيه، ويمكن للمواطن تقسيطها علي مدة 24 شهرًا بحيث يتم دفع مبلغ مالي كل شهر مع كل عملية شحن يوم بها المواطن.