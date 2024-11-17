"ريموندا ونهى" تبدعان في الغناء داخل أول ستوديو سينماتك بالصعيد (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا مع فتاتين أبدعتا في موهبة الغناء من أول ستوديو سينماتك التابع لشركة جيمناي أفريقيا،عقب افتتاح الفرع الجديد فى الصعيد بالأقصر، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

سينماتك جيمناي أفريقيا

وحضر الافتتاح كل من شين جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، برفقة وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، مهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، وأعضاء فريق عمل شركة جيمناي، مجموعة من شركات التي تعمل في صعيد مصر في المجالات الإبداعية المختلفة.

وقدم ريموندا عماد طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حقوق ونهي سري خريجة كلية آثار، وصلة غنائية لبعض الأغاني الفلكلورية الشعبية، واللاتي أبهرت الحاضرين، وأوضحتا أنهما تعلمتا الغناء منذ 3 أعوام مضت مع فرقة شمندورة للفلكلور الشعبي.

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا لإلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).



يشار إلى أنه قد انطلقت النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدمت الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منها 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

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