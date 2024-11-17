الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"ريموندا ونهى" تبدعان في الغناء داخل أول ستوديو سينماتك بالصعيد (فيديو)

ستديو سينماتك جيمناي
ستديو سينماتك جيمناي بالأقصر

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا مع فتاتين أبدعتا في موهبة الغناء من أول ستوديو سينماتك التابع لشركة جيمناي أفريقيا،عقب افتتاح الفرع الجديد فى الصعيد بالأقصر، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

سينماتك جيمناي أفريقيا

وحضر الافتتاح كل من شين جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، برفقة وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، مهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، وأعضاء فريق عمل شركة جيمناي، مجموعة من شركات التي تعمل في صعيد مصر في المجالات الإبداعية المختلفة.

وقدم ريموندا عماد طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حقوق ونهي سري خريجة كلية آثار، وصلة غنائية لبعض الأغاني الفلكلورية الشعبية، واللاتي أبهرت الحاضرين، وأوضحتا أنهما تعلمتا الغناء منذ 3 أعوام مضت مع فرقة شمندورة للفلكلور الشعبي.

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا لإلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).


يشار إلى أنه قد انطلقت النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدمت الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منها 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر موهبة الغناء ستوديو سينماتك احتفالية شركة جيمناي أفريقيا شركة جيمناي افريقيا

مواد متعلقة

أهلي 2008 يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في كأس مصر للناشئين

جيمناي أفريقيا تفتتح مكتب وستوديو سينماتك بالصعيد ( بث مباشر)

"أسرة مستقرة مجتمع آمن" ندوة توعوية بجامعة الأقصر

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

بعد انتهاء أزمته، السعادة ترتسم على وجه أحمد فتوح في مران الزمالك (صور)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

منوعات

المزيد

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية