طلبات إحاطة بشأن تأخر توصيل الخدمات بعدد من المحافظات باجتماع محلية البرلمان

يشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات توصيل المرافق في عدد من المناطق، وغيرها من الخدمات.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.

تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من مناطق أكتوبر

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.



رصف شوارع في الدقهلية

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف شوارع منطقة البر الثاني بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية.

ويشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من آخر الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كوبري بحر البقر حتى كوبري بحر حادوس – محافظة الدقهلية.

الربط بين محافظتي دمياط والدقهلية

ويتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق، بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن الحالة المتردية لنفق السيارات المار أسفل السكة الحديد بمنطقة الهابي لاند مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، فضلًا عن غمره بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي.



رصف الطرق في الإسكندرية

ويتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن إزالة المساجد التي تعوق رصف وتطوير شارع الترعة المردومة – شرق الإسكندرية، وذلك تقديرًا لأهمية البنية التحتية، وعدم إهدار المال العام، حيث، إن البدائل الموجودة على جانب الطريق تكفي لأداء الصلوات.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن توفير الاعتمادات المطلوبة لاستكمال رصف شارع مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حتى الآن.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إنشاء سوق بديل لسوق السكة الحديد بمينا البصل – محافظة الإسكندرية، والذي تم إزالته من مساكن المواطنين منذ أكثر من عامين، دون أي تعويض، وذلك بالرغم من موافقة الجهات على إعادة إنشائه.

ويشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد جعفر، محمد عبد الرحمن راضي، عمرو رشدي، وأبانوب عزت، بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام.



كما يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل بحي المرج – محافظة القاهرة - لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي.



ويتضمن جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن غلق أحد الأسواق بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج – محافظة القاهرة، مما يُعد إهدار المال العام.