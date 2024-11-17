وكيل تعليم سوهاج يحيل عددا من مدراء المدارس بالبلينا للتحقيق

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مدير مدرسة البلينا الثانوية التجارية المشتركة ومدير مدرسة الحجز للتعليم الأساسي ومدير مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي التابعين لإدارة البلينا التعليمية للتحقيق لمخالفاتهم للقرارات واللوائح الوزارية المنظمة للعمل والتى أثرت بشكل سلبى على انتظام العملية التعليمية بهم.

جاء ذلك خلال زيارته لمدارس إدارة البلينا التعليمية على رأس قافلة المتابعة والدعم تحت إشراف الأستاذ فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بديوان المديرية، برفقة مدير إدارة الأمن ومديرى إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام المركزى، وأعضاء لجان المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة الاستمرار فى المتابعة اليومية لسير انتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

وكيل الوزارة يوضح أسباب إحالة مدير مدرسة البلينا الثانوية التجارية للتحقيق

وجاء قرار إحالة مدير مدرسة البلينا الثانوية التجارية المشتركة للتحقيق نتيجة سوء النظافة العامة داخل المدرسة واكتشاف وكيل الوزارة وأعضاء فرق المتابعة التلاعب فى سجلات حضور وانصراف العاملين بالمدرسة ،وعدم مطابقة سجلات حضور وغياب المعلمين مع سجلات الإجازات الخاصة بهم ، إضافة إلى مخالفة مدير المدرسة للتعليمات والقوانين الوزارية الخاصة بغياب الطلاب والتى تلاحظ خلال أعمال لجان المتابعة إرتفاع نسبة غياب الطلاب وعدم وجود قوائم بأسماء الطلاب داخل الفصول بجانب وجود كميات كبيره من الرواكد الخشبية والمعدنية بالمدرسة.

أسباب إحالة مدير مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي للتحقيق

كما تضمن قرار وكيل الوزارة بإحالة مدير مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بالبلينا للتحقيق نتيجة مخالفة مدير المدرسة للقواعد والقوانين المنظمة للأنشطة والرحلات المدرسيه بتنظيم رحلة مدرسية لعدد من طلاب رياض الأطفال بدون الحصول على موافقة الإدارة التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية مما قد يعرض الطلاب للخطر إضافة إلى سوء النظافة العامة داخل المدرسة وغياب وسائل الأمان وعدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة بالمدرسة، وعدم اتخاذ المدرسة اى إجراءات بشأن ذلك، بجانب مخالفة مدير المدرسة للإجراءات المنظمة لتطبيق التقييمات الخاصة بالطلاب حيث اكتشف وكيل الوزارة وفريق المتابعة عدم وجود سجلات رصد درجات التقييم الخاصة بالطلاب مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وعدم وجود اى إشراف من المعلمين على الطلاب داخل فناء المدرسة الأمر الذي أدى إلى عدم انتظام العملية التعليمية بالمدرسه

وكذلك قرار بإحالة مدير مدرسة الحجز للتعليم الأساسي بالبلينا للتحقيق نتيجة سوء النظافة العامة داخل الفصول الدراسية وفناء المدرسة ومخالفته للوائح والقوانين المنظمة للجمعية التعاونية للطلاب، ومخالفة المعلمين لقواعد تسجيل التقييمات الخاصة بالطلاب على غير الحقيقة وعدم وجود كراسات التقييم الخاصة بالطلاب نتيجة تقصير مدير المدرسة فى متابعة المعلمين داخل الفصول الدراسية كما اكتشف وكيل الوزارة خلال زيارته للمدرسة وجود كميات من الرواكد الخشبية داخل المدرسة

وكيل الوزارة يشدد على مراجعة وسائل الأمان وسجلات المعامل

وشدد وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة منشأة برديس الابتدائية ومدرسة برديس الرسمية للغات بالبلينا على ضرورة مراجعة وسائل الأمان بمختلف مدارس الإدارة والمتابعة اليومية والمستمرة لمديرى المدارس لسجلات تسجيل التقييمات الخاصة بالطلاب، ومراجعة كافة السجلات الخاصة بالمعامل الموجودة داخل مدارس الاداره للتأكد من تسجيل كافة التجارب المعملية ومطابقتها للمقررات الدراسية للطلاب

وأكد على ضرورة وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتوفير كافة الإمكانيات وسبل الراحة للمواطنين حيث جاء ذالك خلال تفقد لسير وانتظام العمل بالمكاتب الادارية بالإدارة التعليمية بالبلينا برفقة الأستاذ أسامة المشنب مدير عام الإدارة وطالب بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بخدمة الشباك الوحد بالإدارة لتلبية كافة مطالب المواطنين والمعلمين بكل سهولة وييسر

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