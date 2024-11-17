"الاكتشاف المبكر لمرض السكر" ندوة توعوية بجامعة دمنهور (صور)

احتفل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور باليوم العالمي للسكري بتنسيق الدكتورة رانيا أبو زهرة – عميد كلية الصيدلة، الدكتور ماجد وصفي – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بمقر الكلية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة، ومشاركة ١٥٠ طالبا وعضو هيئة تدريس وعدد من الإداريين، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي لتقديم خدمات قياس السكر والضغط والاعتلال الكلوي والتوعية الصحية.

ندوة بمناسبة اليوم العالمي للسكري، فيتو

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على تفعيل المشاركة في المبادرات الرئاسية المتعددة، والتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المختلفة بما يخدم المجتمع، وبإشراف الدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وانطلاقًا من المشاركة والمسئولية المجتمعية للقطاع في المشاركة في تنفيذ مبادرتي بداية جديدة لبناء الإنسان، و100 يوم صحة.

من جانبها أكدت الدكتورة منى مبروك أن منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمي للسكري يوم 14 نوفمبر من كل عام وشعاره لعامي 2024- 2025 هو “السكري وجودة الحياة“، ويصادف هذا اليوم عيد ميلاد فريدريك بانتينج الذي وضع مع تشارلز بيست الفكرة الأولى التي أدت إلى اكتشاف الأنسولين في عام 1922، لافتة إلى أن هذا اليوم الذي أطلقه الاتحاد الدولي للسكري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 1991، يهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر السكري وضرورة اتخاذ خطوات وقائية للحد من انتشاره.

هدفت الندوة إلى رفع الوعي المجتمعي حول مرض السكري وأعراضه ومضاعفاته، وتشجيع الكشف المبكر عنه، التوعية بطرق الوقاية من داء السكري، من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن، تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاجه، وتوفير الدعم والرعاية والمعلومات للمرضى وأسرهم حول كيفية إدارة السكري بشكل فعال، كيفية الوقاية وتجنُّب مضاعفات المرض وعلاجها، وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.

ندوة بمناسبة اليوم العالمي للسكري، فيتو

هذا وقد أوضح المحاضرون أنه من خلال الـثلاث محاور الأساسية الأمنية والتي تشمل (التغذية، الرياضة، الدواء)، يستطيع الإنسان تنظيم نسبة السكر في الدم، مؤكدين أنه لابد لمريض السكري أن يتعايش مع المرض ويستطيع السيطرة عليه من خلال الأدوية وتنظيم الطعام.

جدير بالذكر أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الجامعة على نشر الوعي الصحي بين طلابها، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للحفاظ على صحتهم، خاصة وأن مرض السكري يمثل تحديًا صحيًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود لمكافحته.