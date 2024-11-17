تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية خلية البحيرة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة21 متهما بالتخطيط لاستهداف منشآت وأكمنة الشرطة في قضية خلية البحيرة إلى جلسة 19 يناير المقبل للشهود.

وتشمل قائمة المتهمين كلا من: (ع. ب، م.م، أ. ب، م.ج، م. ف، خ. ع، إ. ح، م. ال، إ. ع، ي. إ، م. ح، ‘. ع، ع.أ، ع.ج،م. ال، م. ع، ع. م، م. ال، أ. ع، ع. م، أ. م، م. م).



أماكن الخلية

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 28 مارس 2023، بخارج مصر وبمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.

المتهمون انضموا إلى مجموعات مسلحة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية أسسها المتهمون من الأول حتى الخامس ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث عشر، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات وأموال وأسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.



تزوير في محررات رسمية

كما قام المتهمان الرابع والسادس، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في إحدى المحرر الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها.

كما قام المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر بحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وذخائر تستعمل على الأسلحة النارية بدون ترخيص، واشترك المتهمون جميعا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بوضع المخطط الإرهابي، وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل بالتنفيذ، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمان بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.



المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في الكمائن

وتولى المتهم الثالث مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة، واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين، وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.



واضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت في تمويلها على أموال أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.

كما خطط المتهمون لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف، وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال إقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزة وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تمكنت من ضبط خلية إرهابية من عناصر جماعة الإخوان في مدينة دمنهور، أثناء عقدهم اجتماعًا سريًا بمنزل أحد القيادات للتخطيط لنشر الفوضي.