الخط الأول للمترو يتفوق على الثاني في أعداد الركاب خلال 24 ساعة

تفوق الخط الأول لمترو الأنفاق “خط المرج حلوان” على باقي خطوط المترو فى أعداد الركاب المنقولة خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقل الخط الأول للمترو مليونا و400 ألف راكب على مدار الساعة.

وفى المدة نفسها، نقل الخط الثانى “شبرا الخيمة/ المنيب” مليونا و100 ألف راكب.

انتظام حركة المترو

وشهدت حركة المترو انسيابا وانتظاما كبيرين طوال اليوم بالتزامن مع الرقابة المشددة من إدارة المترو على مستوى الخدمات المقدمة.