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اقتصاد

خدمات وشروط الاشتراك ومزايا محفظة بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يقدم بنك القاهرة تطبيق "Qahera Cash" وهو محفظة متنقلة يقدمها البنك للأفراد المصريين فقط، حيث يسمح للعملاء بسهولة استخدام هاتفهم المحمول لسداد الفواتير وتحويل الأموال وشراء البضائع وحتى شراء الأشياء في أي وقت أينما كنت.

وكذلك دفع مشترياتك من التجار المختارين.

بالإضافة إلى إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش


هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك وهي:

  • يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.
  • تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.
  • ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.
  • لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عام.
  • عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًا من نظام التشغيل.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

  • إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.
  • تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء ( بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).
  • الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيه رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.
  • يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.
  • الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

  • إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.
  • تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء ( بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).
  • الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيه رصيد مجاني في المحفظة الالكترونية  لكافة العملاء الجدد.
  • يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.
  • الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

الحد الأقصى لاستخدام محفظة القاهرة كاش

  • الحد الأقصى لعملاء بنك القاهرة 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا.
  • الحد الأقصى لغير عملاء بنك القاهرة 30 ألف جنيه يوميًا، و30 ألف جنيه شهريًا.

خدمات تطبيق القاهرة كاش 

ويقدم  تطبيق القاهرة كاش  Qahera Cash الفوائد التالية:

  إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

 إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقا.

 

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